تطبيق برنامج التدريب الميدانى لطلاب كلية الطب البيطرى بجامعة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

يواصل طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة العريش تطبيق برنامج التدريب الميدانى الصيفي لرفع الخبرة العملية لدى الطلاب وتحسين الخدمات البيطرية المقدمة لاهالى سيناء .

وأعلنت جامعة العريش فى بيان لها، أن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، تابع التدريب الميداني الصيفي لطلاب وطالبات كلية الطب البيطري، برعاية الدكتور رفعت عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عيد على موسى، عميد الكلية، والدكتور محمد سيد يوسف، وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

يأتى التدريب الميداني الصيفي للطلاب ضمن بنود البروتوكول بين جامعة العريش ومديرية الطب البيطري، وبإشراف الدكتور عبير محمد حجاب، مدير عام مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، وفريق عمل المديرية.

وقال رئيس جامعة العريش، إن التدريب الميداني للطلاب لربط الجانب النظرى بالجانب العملى وتفعيل التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني بسيناء، مشيدا بالمجهود المبذول من كافة الجهات المشاركة فى تدريب الطلاب، مطالبا الطلاب بضرورة الاستفادة القصوى ووجه بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لخدمة الطلاب وتأهيلهم على أكمل وجه لسوق العمل، مثمنا مجهودات مديرية الطب البيطري مع الطلاب.

وأوضح الدكتور عيد على موسى، عميد الكلية عميد الكلية، إنه تم وضع خطة للتدريب الصيفي الميداني للطلاب، أن خطة التدريب مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس، ويقوم الطلاب بزيارة ميدانية إلى مجزر العريش فى الساعة السادسة صباحاً، للتدريب على كيفية الكشف الظاهرى على الحيوانات قبل الذبح وتحديد الحيوان السليم والجاهز وسنه ووزنه مع استبعاد أى حيوان مريض إن وجد، ثم تتبع مراحل الذبح والسلخ وفحص العقد الليمفاوية بالذبائح للتأكد من سلامة أجزاء كل ذبيحة، و التعرف على كافة أنواع الأختام المستخدمة على لحوم الذبائح بعد إتمام مراحل الكشف الدقيق عليها.

بدورهم أثنى الطلاب على التدريب وحجم الاستفادة الكبيرة منه، ويعد من ضمن مراحل تأهيل الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل فى المجالات البيطرية.