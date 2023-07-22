رئيس جامعة أسيوط يشارك فى بحث آليات التعاون مع جامعة لندن للتخصصات المُتداخلة

أسيوط-هيثم البدرى

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، في زيارة الوفد المصري رفيع المستوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجامعة london interdisciplinary school ، وذلك استكمالا لبحث آليات التعاون في مجال البرامج الدراسية البينية فى التعليم البريطاني، وبحث دعم سبل التعاون المُشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني ومؤسسات التعليم.

وتعُد جامعة london interdisciplinary school إحدى الجامعات المُتميزة في مجال البرامج الدراسية البينية فى التعليم البريطاني، وترتبط بدعم ملف التوظيف وسوق العمل.

وفي بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، صباح اليوم، أن إدارة الجامعة عرضت على الوفد المصري أحدث ما يتم تقديمه من برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكيفية حل المشكلات التي تواجه عملية تطوير العملية التعليمية والبحثية، حيث يتم وضع المشكلات أمام الطلاب وتدريبهم على كيفية مواجهتها بأسس علمية وبحثية وتطبيقية متطورة، ووفقًا لمنهج علمي سليم، كما يتم الاستعانة بأساتذة مُتميزين لتدريس البرامج البينية المُتداخلة.

وناقش الوفد آليات قبول اختيار الطلاب قبل الالتحاق بالجامعة، وآليات التدريس والتعليم خلال فترة الدراسة، وفرص العمل المُتاحة لهم بعد التخرج، وأكدت إدارة الجامعة حرصها على أن تكون تجربة الجامعة فريدة من نوعها داخل بريطانيا، من خلال متابعة الخريجين والتأكد من حصولهم على فرص عمل مناسبة وملائمة تتوافق مع الدراسات التي سبق وقدمتها الجامعة لطلابها.

وعلى هامش اللقاء، زار الوفد المصري جناج جامعةUCL البريطانية الخاص بريادة الأعمال والابتكار، حيث تم عرض أحدث ما تقوم به الجامعة لدعم مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك تنظيم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومؤسساتها وجامعة UCL البريطانية والتعاون في نقل الخبرات من حاضنة الأعمال الكبرى بالجامعة إلى نماذج مماثلة في الجامعات المصرية.

شهدت الزيارة حضور رؤساء الجامعات الممثلين عن الأقاليم السبعة وهم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، وكذلك حضور الدكتور مصطفى رفعت الامين العام للمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار أحمد عزت نائب سفير مصر بالمملكة المتحدة، و الدكتوره رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، و عبدالله حسين حمودة استشاري الوزارة لتنفيذ الوحدة المركزية لمراكز التوظيف.