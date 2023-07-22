اليوم السابع
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جارديان: نزوح كبار الأطباء البريطانيين إلى دول أجنبية بحثا عن ظروف عمل أفضل

السبت، 22 يوليو 2023 11:05 ص
جارديان: نزوح كبار الأطباء البريطانيين إلى دول أجنبية بحثا عن ظروف عمل أفضل سوناك
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير حصرى لها، عن أن هيئة الخدمات البريطانية الصحية الوطنية  تخسر كبار الأطباء لصالح دول مثل أيرلندا وأستراليا والإمارات لأنهم يستطيعون مضاعفة رواتبهم والتمتع بظروف عمل أفضل.

وأوضحت الصحيفة أن القادة الطبيين قلقون بشأن الهجرة الجماعية المتزايدة للأطباء والجراحين ذوي الخبرة الهائلة إلى أنظمة الرعاية الصحية الأجنبية. ويختار عدد متزايد من الاستشاريين في منتصف العمر حياة جديدة في الخارج ، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة القوى العاملة فى هيئة الخدمات الصحية.
 
ويأتي هذا الكشف بعد أن شارك مستشارو الهيئة في إنجلترا فى يومين من الإضراب يومى الخميس والجمعة حول الأجور مع الحكومة. وسيضربون مرة أخرى لمدة 48 ساعة قرب نهاية الشهر المقبل.
 
وتمكن القائمون على التوظيف الطبي العالمي لسنوات من إغراء صغار الأطباء بالابتعاد عن هيئة الخدمات الصحية ، لأنهم أصغر سناً ولديهم أسباب أقل للبقاء في المملكة المتحدة.
 
لكن القادة الطبيين قلقون بشكل متزايد بشأن الاتجاه الناشئ لكبار الأطباء ، وفي بعض الحالات الأشخاص الذين لديهم عدة عقود من الخبرة ، حيث يتركون هيئة الخدمات الصحية والمملكة المتحدة تمامًا.
 
قال سيمون والش ، نائب رئيس لجنة الاستشاريين في الجمعية الطبية البريطانية ، إن الأعداد المتزايدة تميل إلى الحصول على وظائف في الخارج بسبب مقدار الأموال التي يمكن أن تكسبها وظروف العمل المتفوقة في كثير من الأحيان.
 
قال والش ، استشاري طب الطوارئ ، إنه تلقى رسائل بريد إلكتروني أسبوعية تدعوه للتقدم لوظائف مربحة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.
 
قال: "تجربتي الشخصية هي أنه خلال العامين الماضيين ، قرر ثلاثة من زملائي الاستشاريين الانتقال والعمل في أستراليا أو نيوزيلندا. في فترة قصيرة ، هذا رقم كبير جدًا. وهؤلاء هم الأشخاص الذين لديهم عائلات. إنه قرار مهم للغاية ، عندما يكون من الصعب رؤية والديك أو عائلتك على نطاق أوسع ، ونقل أطفالك إلى نظام مدرسي مختلف. لذا فهو ليس قرارًا يتخذه الناس باستخفاف."
 
 
 

قطاع الصحة البريطانى

هيئة الخدمات الصحية الوطنية

ريشى سوناك

الاطباء فى بريطانيا

اضرابات الاطباء فى بريطانيا



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