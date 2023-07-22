اليوم السابع
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تونس: أولوياتنا بمؤتمر إيطاليا – أفريقيا إنهاء عمليات المتاجرة بالبشر

السبت، 22 يوليو 2023 09:16 ص
تونس: أولوياتنا بمؤتمر إيطاليا – أفريقيا إنهاء عمليات المتاجرة بالبشر وزير الخارجية التونسية نبيل عمار
أ ش أ

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قال وزير الخارجية التونسية نبيل عمار إن المؤتمر الدولي الذي تستضيفه إيطاليا غدا الأحد لبحث مشكلة الهجرة غير النظامية، كانت فكرة تونسية وجدت صدى إيجابيا من طرف الجانب الإيطالي.

وقال الوزير - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن أولويات الدولة التونسية من هذا المؤتمر هي مواجهة الإجرام والمتاجرة بالبشر، وبحث كافة الحلول المتعلقة بالهجرة غير النظامية من منظور شامل وعبر مناقشة جميع النقاط المتعلقة بهذه الظاهرة، وإيجاد الحلول المناسبة بالشراكة بين كل الأطراف".

وأعرب الوزير عن أمنياته في نجاح المؤتمر وإيجاد سبل كفيلة بمكافحة الهجرة غير النظامية في إطار مقاربة شاملة قوامها الشراكة والنهوض بالاستثمار في البلدان المتضررة.

 


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