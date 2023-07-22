اليوم السابع
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توريد أكثر من 129 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

السبت، 22 يوليو 2023 11:25 ص
توريد أكثر من 129 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج توريد قمح - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 129 ألف و258 طن قمح منذ بدء موسم التوريد، مشيراً إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات، حيث بلغت النسبة المئوية للتوريد 107.7%، من المستهدف توريده بسوهاج حتى الآن .
 
يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدان بمختلف مراكز سوهاج، وقد وفرت المحافظة 16 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه .
 
 
 
 
 

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