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تنسيق الجامعات 2023.. التعليم: يحق لطلاب الثانوية المؤجلين للدور الثانى التسجيل لاختبارات القدرات

السبت، 22 يوليو 2023 11:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. التعليم: يحق لطلاب الثانوية المؤجلين للدور الثانى التسجيل لاختبارات القدرات الجامعات المصرية - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن يحق لطلاب الثانوية العامة 2023، المؤجلين لامتحانات الدور الثانى التسجيل لاختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، خاصة وأن موقع التنسيق لن يتيتح التسجيل لاختبارات القدرات بعد انتهاء الجدول الزمنى المعلن.

وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يتم المرور بشكل يومى على الكليات التى انطلق بها اختبارات القدرات للوقوف على سير المنظومة وتتم المتابعة الدقيقة من نواب رؤوساء الجامعات لحل أى مشاكل تطرأ أثناء التنظيم.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 -2024 ، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. 
 
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg
 
وأضاف  السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الأربعاء بلغ حتى الآن 50 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023 – 2024.
 
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 2023 /7/27، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة.

 


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