اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تخفيض القدرة الكهربائية لأعمدة الإنارة على الطرق والميادين بالشرقية

السبت، 22 يوليو 2023 02:16 م
تخفيض القدرة الكهربائية لأعمدة الإنارة على الطرق والميادين بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة وكذلك خفض إنارة الشوارع الرئيسية، واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى الليد موفرة للطاقة وذلك ضمن خطه الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
 
وقامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء محافظةالشرقية، بترشيد إستهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بالقدرة التخفيضية المناسبة لتوفير إضاءه جيده بالشوارع والطرق أمام حركة السيارات والمارة.
 
وتستمر الأجهزة التنفيذية في تكثيف أعمالها اليومية لترشيد استهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بشوارع وميادين المحافظة.

الشرقية

ترشيد استهلاك الكهرباء

اخبار الشرقية

كشافات الموفرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة