تخفيض القدرة الكهربائية لأعمدة الإنارة على الطرق والميادين بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة وكذلك خفض إنارة الشوارع الرئيسية، واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى الليد موفرة للطاقة وذلك ضمن خطه الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وقامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء محافظةالشرقية، بترشيد إستهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بالقدرة التخفيضية المناسبة لتوفير إضاءه جيده بالشوارع والطرق أمام حركة السيارات والمارة.
وتستمر الأجهزة التنفيذية في تكثيف أعمالها اليومية لترشيد استهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بشوارع وميادين المحافظة.
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