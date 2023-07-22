تحرير 645 محضر ومخالفة تموينية فى حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تنظيم سلسلة من الحملات التموينية المكثفة نجحت فى تحرير 645 محضر ومخالفة تموينية على مدار شهر يوليو الجارى، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة المخابز والمحلات والأسواق، والتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب في الأوزان وتوفير الخبز البلدي المدعم في المناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية.

ويضيف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم منذ بداية يوليو الجارى فى مجال الجهود الرقابية تحرير إجمالي عدد 645 محضر ومخالفة تموينية، شملت في مجال المخابز تحرير إجمالي عدد 359 مخالفة تموينية كما يلي:- (93 إنتاج خبز ناقص الوزن - 134 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 16 تصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 3 طن دقيق بلدي مدعم - 37 عدم وجود ميزان - 7 عدم وجود سجل زيارات - 72 مخالفات أخرى متنوعة ( عدم نظافة – عدم وجود قائمة – عدم إعطاء بون صرف .. الخ)، وفي مجال الأسواق تم تحرير إجمالي عدد 286 محضر تمويني كما يلي:- (178 عدم إعلان عن الأسعار - 19 بيع سجائر بأزيد من السعر الجبري - 4 حيازة سلع منتهية الصلاحية - 38 عدم حمل شهادة صحية - 10 عدم إعلان بدالين تموينيين عن اسعار مقررات تموينية - 6 غلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية بدون عذر قهري - 12 استيلاء بدالين تموينين على سلع تموينية كميات قدرها 1 طن ( سكر – زيت – جبن. الخ ) - 19 اخرى أسواق ( ضبط سلع محظورة التداول في الأسواق).

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه جاءت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات بالحملات عبارة عن ضبط 50 طن أعلاف حيوانات غير صالحة للإستهلاك، و2340 علبة سجائر منتهية الصلاحية وبدون فواتير، و350 كيلو سكر بدون فواتير، وتصرف المخابز البلدية في كمية قدرها 3 طن دقيق بلدي مدعم، واستيلاء البدالين التموينين على سلع تموينية كميات قدرها 1 طن ( سكر – زيت – جبنه)، وضبط عدد 15 جوال دقيق بلدي مدعم بالأسواق، وضبط كمية قدرها نصف طن سكر ناقص الوزن.