تحرير 49 محضرًا تموينيًا فى حملة تموينية بالإسماعيلية

‏‎ الإسماعيلية: السيد فلاح – صبرى غانم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال وبه كمية تقدر بـ 500 عبوة عصير مجهول المصدر، كما تم ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدى المدعم تقدر بـ 6 طن دقيق، بالإضافة لتحرير 49 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية، كانت عبارة عن 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 6 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و5 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق.