محاضر لسلسة تجارية شهيرة فى بورسعيد لبيع السكر بأزيد من سعره الرسمى

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط أحد السلاسل التجارية الشهيرة، تبيع السكر الحُر بأزيد من السعر المدون عليه، جاء ذلك في إطار إحكام السيطرة والرقابة على المحال التجارية والسوبر ماركت وبائعى السجائر وكذا المخابز وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية.

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة ومحمد السحراوى وحاتم ماهر ورومانى عادل كبار مفتشى الرقابة، وذلك بالتنسيق مع العقيد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين، من ضبط أحد أكبر السلاسل التجارية بالمحافظة من بيع السكر الحُر أزيد من السعر المدون على كل عبوة.

وأكدت المديرية في بيانها، أنه تم تدوين سعر السكر ب22 جنيهاً للكيلو وتقوم السلسلة التجارية ببيعه بسعر 28 جنيهاً للكيلو بغرض التربح دون وجه حق، وذلك بعد عمل محاولة شراء من أحد المفتشين، وعليه تم التحفظ على كمية تقدر ب 238 كجم من السكر الحُر وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون 163 لسنة 1950وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر، واستمراراً لجهود مديرية التموين فى ضبط الأسواق لضرب مستغلى ومفتعلى الأزمات، تمكن رجال الرقابة التموينية من ضبط 10 محال تجارية تقوم ببيع السجائر أزيد من سعرها الرسمى بقيمة من 6 إلى 8 جنيهات بغرض التربح دون وجه تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما تم ضبط أحد المخابز البلدية المدعمة بقيام صاحبها بالتصرف ب كمية تقدر ب 1/4 طن دقيق بلدى مدعم، وتم تحرير تقرير تصرف فى حصة من الدقيق، وذلك لمخالفته تطبيق التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 والدورى المكمل له بشأن تطبيق الغرامات على أصحاب المخابز، بمنظومة الخبز الجديدة.

كما تم تحرير عدد من المحاضر بالأسواق: 10محضر شهادات صحية، و 12محضر عدم إعلان عن أسعار مواد غذائية، 4 محضر عدم إعلان عن أسعار غاز بوتاجاز، محضران عدم إعلان عن وجود مخزن للسلع، كما تم تحرير عدداً من المحاضر لعدد من المخابز البلدية التموينية وهي 4 تقارير نقص وزن، 3 تقرير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، 6 تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها .