اليوم السابع
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بايدن يدعو مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز ليصبح عضوا في حكومته

السبت، 22 يوليو 2023 06:00 ص
بايدن يدعو مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز ليصبح عضوا في حكومته الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، ليصبح عضوا في حكومته.

وقال بايدن في بيان نشر على موقع البيت الأبيض على الانترنت: "يسعدني أن أعلن أنني دعوت مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، للعمل كعضو في حكومتي".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن بيرنز نجح مؤخرا في لعب أدوار مهمة في مشاكل صعبة، حيث أفادت الصحيفة أنه بالرغم من مزاعم مدير وكالة المخابرات المركزية بأنه "لا يشارك في الدبلوماسية"، إلا أنه في الواقع كان الممثل الرئيسي لواشنطن في موسكو قبل وقت طويل من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا في عام 2022، علما بأنه الوحيد من بين زملائه الأمريكيين الآخرين، الذي كان بإمكانه إجراء اتصالات "مباشرة" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، ذكر الصحفي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، نقلا عن مصدر استخباراتي، أن بيرنز يطمح بالوصول لمنصب وزير الخارجية الأمريكية، كما أشار هيرش إلى أن الرئيس الحالي لوكالة المخابرات المركزية شغل في عهد الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، منصب سفير الولايات المتحدة في روسيا، كما عمل في عهد باراك أوباما نائبا لوزير الخارجية.


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