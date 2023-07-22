انهيار شرفة عقار قديم بحى جمرك الإسكندرية دون إصابات

من جهة أخرى، واصل حى الجمرك، برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن 19 ابن العربي.

وذكر الحى في بيان له، أن العقار كان به ميل شديد ويمثل خطورة على العقارات المجاورة، وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

وقامت إدارة المشروعات بحى الجمرك فى الإسكندرية، بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 43 العنانى باللبان، وهو عقار خالٍ من السكان، كما تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار رقم 31 الجميعى بالمنشية، والعقارين خاليين من السكان وصادر لهما قرار هدم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.