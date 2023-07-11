إزالة 6 أدوار من عقار به ميل شديد الخطورة بحى جمرك فى الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك فى الإسكندرية، حملة إزالة لعقار قديم، وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، قامت إدارة المشروعات اليوم بالبدء في تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن 19 ابن العربى، مشيرًا إلى أن العقار كان به ميل شديد ويمثل خطورة على العقارات المجاورة.

وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

وكانت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، قد قامت بمتابعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بوجود إدارة المشروعات بالعقار ت 4 شارع الحنابلة متفرع من شارع البردي - اللبان فور سقوط اجزاء من العقار.

وقامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة وفتح الطريق في حينه، وشددت على سرعة الإنتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.