انتظام امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بشمال سيناء دون شكاوى

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتظمت اليوم امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية"، بشمال سيناء بعدد 14 لجنة بدون شكاوى، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ترأس غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية التى لم تتلق أي شكاوى من اللجان.

قال عادل يحي رئيس لجنة النظام والمراقبة والكنترول، إنه أدى الطلاب الامتحان في الفترة الأولى في مادة الجبر والإحصاء وزمن الإجابة ساعتان ويبلغ عدد الطلاب 919 طالبا وطالبة، وفي الفترة الثانية في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وزمن الإجابة ساعة واحدة، وعدد الطلاب 172 طالبا وطالبة ، وإجمالي عدد الطلاب في جميع المواد1629 طالبا وطالبة يؤدون امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية" للدور الثاني.

وأضاف أن إجمالي عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة 14 لجنة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية 867، بعدد 5 لجان، وبإدارة بئر العبد التعليمية 547 ، بعدد 4 لجان، وبإدارة الشيخ زويد التعليمية 99، بلجنة واحدة، وبإدارة رفح التعليمية 60، بلجنة واحدة، وبإدارة الحسنة التعليمية 33، بلجنة واحدة، وبإدارة نخل التعليمية 23، بعدد 2 لجنة.

علما بأن غدا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو، وتستكمل الامتحانات من يوم الإثنين حيث يؤدي الطلاب الامتحان في الفترة الأولى في مادة الهندسة وسيكون زمن الإجابة ساعتان، ويؤدي الطلاب في الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الفنية وسيكون زمن الإجابة ساعتان ، ويوم الثلاثاء في مادة اللغة الإنجليزية وسيكون زمن الإجابة ساعتان ، ويوم الأربعاء في مادة الدراسات الإجتماعية وزمن الإجابة ساعتان، ويوم الخميس في مادة اللغة العربية والخط وزمن الإجابة ساعتان ونصف ، وفي الفترة الثانية في مادة التربية الدينية وزمن الإجابة ساعة ونصف، وتختتم الامتحانات يوم السبت القادم حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة العلوم وزمن الإجابة ساعتان.