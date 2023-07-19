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العثور على جثة طفل مجهول الهوية طافية بمياه النيل فى بنى سويف

الأربعاء، 19 يوليو 2023 10:06 ص
العثور على جثة طفل مجهول الهوية طافية بمياه النيل فى بنى سويف انتشال غريق - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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عثر أهالي قرية سنور في محافظة بني سويف، على جثة طفل مجهول الهوية طافية بمياه النيل قرب الورشة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، ونقلها بمعرفة سيارة اسعاف إلى المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.
 
 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة طفل طافية بمياه النيل قرب ورشة سنور.
 
وانتقل إلى مكان الحادث قوات الإنقاذ النهرى، حيث تمكنوا بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثة لطفل عمر 10 سنوات من مياه النيل، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.
 
 

 

 


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