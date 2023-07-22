اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 06:00 م
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المرور على 102 منشأة صحية وغلق 3 منها لرصد مخالفات بها في الدقهلية

السبت، 22 يوليو 2023 05:09 م
المرور على 102 منشأة صحية وغلق 3 منها لرصد مخالفات بها في الدقهلية عيادة
الدقهلية _محمد الحبشي

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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، استهدفت المرور على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.
 
وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
 
وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق الإدارة قام بالمرور على 102 منشأة، وتبين أن 37 غير مرخصة، و64 عيادة خاصة، و15 مستشفى وعيادة تخصصية، و45 مركزا طبيا ومعملا.
 
وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 28 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات، وإصدار قرارات إغلاق لعدد 3 منشآت، وإعادة فتح 4 آخرين، علاوة على فحص 3 شكاوى.
 
وأشار فؤاد إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها، والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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