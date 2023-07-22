اعرف موعد اختبارات المصارعة والتايكوندو بالمشروع القومى للموهبة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

حددت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مطلع شهر سبتمبر المقبل موعداً لانعقاد اختبارات انتقاء ناشئين جدد للانضمام إلى لعبتى المصارعة و التايكوندو ب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، وشهد التسجيل على موقع وزارة الشباب والرياضة للخضوع للاختبارات إقبالاً كبيراً من أبناء كفر الشيخ، للنتائج المتميزة التي يحققها أبطال المشروع من أبناء المحافظة فى البطولات المحلية والدولية فى اللعبتين وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب أشادت بتزايد أعداد المتقدمين على موقع وزارة الشباب للإلتحاق باختبارات الإنتقاء وبلغ عددهم من المحافظة 2500 ناشىء لألعاب التايكوندو والمصارعة، مشيراً إلى شروط الانضمام إلى لعبة التايكوندو والتى تتضمن أن يكون المتقدم من مواليد 2011، 2012، 2013 بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، أما عن شروط المصارعة أن يكون من مواليد 2011، 2012، 2013 بمدينة بيلا وقد إختارت وزارة الشباب والرياضة شهر سبتمبر المقبل موعداً، لانعقاد الإختبارات، وسيتم الإعلان عن اليوم، وموقع الاختبار قبلها بوقت كافى عبر الصفحة الرسمية للمديرية، ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.

جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ محافظ كفر الشيخ ،كرم أبطال مصارعة المشروع القومي أبطال أفريقيا بعد الفوز بالمركز الأول في البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس، بحصول اللاعب أحمد عبدالباري بالمركز الأول والميدالية الذهبية تحت 20 سنة، وكذا الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات تحت 17 سنة، واللاعب عمر حسين بالمركز الأول تحت 17 سنة، وفي زيارة خاصة لمركز بيلا عقب البطولة كرم الأبطال، الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، فى حفل كبير بحضور مجلس إدارة نادي ومركز شباب بيلا و لاعبى المصارعة القدامى هناك، كما تم تكريم أبطال تايكوندو مطوبس ومدربى الأبطال لحصولهم على بطولة الجمهورية فى مدينة بورسعيد.