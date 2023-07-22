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إصابة 21 شخصا فى حريق بأتوبيس على طريق أبو رماد جنوب البحر الأحمر

السبت، 22 يوليو 2023 01:35 ص
إصابة 21 شخصا فى حريق بأتوبيس على طريق أبو رماد جنوب البحر الأحمر حريق أتوبيس - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 21 شخصا، صباح اليوم السبت، إثر اندلاع حريق داخل أتوبيس نقل ركاب بطريق أبو رماد الشلاتين، جنوب البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى الشلاتين المركزى لتلقى العلاج.
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر يفيد بنشوب حريق بأتوبيس نقل ركاب بطريق الشلاتين أبو رماد، على الفور تم الدفع بعدد 18 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
 
وتبين إصابة 21 شخصا إثر الحادث، حيث تم نقل 14 مصابا منهم إلى مستشفى الشلاتين المركزى، فيما رفض 7 آخرين النقل إلى المستشفى، لعدم صعوبة حالتهم.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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الشلاتين

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