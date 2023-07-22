اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب فى منزل بقرية أطواب ببنى سويف

السبت، 22 يوليو 2023 08:26 م
السيطرة على حريق نشب فى منزل بقرية أطواب ببنى سويف حريق - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، مساء اليوم، حريق هائل شب في منزل بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف دون وجود خسائر بشرية أو إصابات، وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا يفيد نشوب حريق في منزل بقرية إطواب التابعة لمركز الواسطى.
 
دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد ثلاث سيارات إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليها وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة حيث تبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

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