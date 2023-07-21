"اعرف حقك".. حملة للسياحة والمصايف بالإسكندرية لتوعية المصطافين

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تنفيذ أولي حملات اعرف حقك علي شواطئ القطاع الشرقي، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن المتابعة المستمرة علي شواطئ الإسكندرية لتحقيق أقصى درجات الإنضباط والإلتزام علي الشواطئ وبخاصة أيام الجمع حيث ارتفاع نسب الاشغال

وقام الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة يرافقه أسامة علي مدير عام الإدارة العامة المصايف و محمد طلحة مدير عام الإدارة العامة للسياحة و فيكتور عزت رئيس قسم المتابعة والعميد محمد سرى مراقب عام الشواطئ ومجموعة من مفتشي الإدارة بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى بأولى حملات" اعرف حقك".

وقال" عبدالرازق" إن حملة اعرف حقك هذا الموسم هى استمرار لنجاح حملات اعرف حقك التى بدأتها الإدارة المركزية منذ أربعة أعوام تقريبا وحققت نجاحا كبيرا فى توعية الرواد بحقوقهم وأصبحت طقس أساسي تمارسه الإدارة كل صيف.

وكانت أهم النقاط التى نبه وشدد عليها وكيل الوزارة ، هى إلتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية إلا وسيتم توقيع غرامة طبقا لكراسة الشروط واذا تكررت المخالفة سيتم فسخ التعاقد.

ضرورة المتابعة والحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ و التأكد من صلاحيتها للإستخدام، المتابعة المستمرة وتجميع و رفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد علي انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ.

وضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات الي مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت.

كما تم توعية الرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والابلاغ الفورى عن اى مخالفة يتعرضون لها من خلال ارقامنا المسجلة علي بوابات الشواطئ ، كما تم توعية الرواد بمجانية دورات المياه.