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أكرم القصاص
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الدفاع الروسية: مقتل صحفى وإصابة 3 آخرين فى هجوم أوكرانى بمنطقة زابورويجيا

السبت، 22 يوليو 2023 05:24 م
الدفاع الروسية: مقتل صحفى وإصابة 3 آخرين فى هجوم أوكرانى بمنطقة زابورويجيا
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل صحفى روسى وإصابة 3 آخرين فى هجوم بذخائر عنقودية أوكرانية بمنطقة زابورويجيا.

وأشارت الوزارة فى بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن القوات الأوكرانية نفذت قصفًا مدفعيًا على مجموعة من المراسلين الروس من صحيفة إزفستيا ووكالة ريا نوفوستي، بينما كانوا يعدون تقارير حول قصف بالذخائر العنقودية الأوكرانية لمستوطنات منطقة زابورويجيا".


وأضاف البيان أن "الضربة الأوكرانية بالذخائر العنقودية أسفرت عن إصابة المراسلين الأربعة بجروح مختلفة"، موضحا أن مراسل وكالة ريا نوفوستى روستيسلاف زورافليوف توفى متأثرا بجراحه خلال عملية الإجلاء.


ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية للصحفيين الآخرين معتدلة ومستقرة، ولا يوجد خطر على حياتهم فى الوقت الحالى وأنه يتم تزويدهم بجميع المساعدات الطبية اللازمة.

 

 


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