اليوم السابع
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الداخلية تضبط 28 بندقية فى حملة أمنية بأسيوط

السبت، 22 يوليو 2023 12:30 م
الداخلية تضبط 28 بندقية فى حملة أمنية بأسيوط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب، أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح نارى عبارة عن (17 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – طبنجة – 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 36 متهم لـ22 منهم معلومات جنائية".
 
ونجحت الجهود في ضبط 6 قضايا إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 255 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

أسيوط

قوة أمنية

مخدرات

سلاح

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