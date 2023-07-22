الأقصر تعلن انتهاء 165 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% ضمن حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى المشروعات القومية على مستوى مدن مراكز ومدن المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة)، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لسير الأعمال، وفى إطار البروتوكول الموقع ما بين محافظة الأقصر والجهاز المركزى للتعمير، ووفقاً لتعليمات اللواء مهندس محمود فهمي نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس حسني منصور وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع يتم تنفيذه بمحافظة الأقصر، تحت إشراف المهندس صبحى سيد الطيرى رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر.

وفى هذا الصدد، أعلن المهندس هانى طايع مدير جهاز التعمير لمنطقة الأقصر، إنه على مدار العام المنقضى تم إنهاء ما يزيد عن 165 مشروعا بنسب تنفيذ 100 %، والتى تضمنت 13 مجمع خدمات للمواطنين، و13 مجمع خدمات زراعية، و9 مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، و37 مشروع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب، و 14 مشروع إحلال وتجديد لكبارى فوق ترع، و5 مشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، و8 مشروعات إنشاء لنقاط إسعاف جديدة، و8 مشروعات رفع كفاءة وتطوير لنقاط إسعاف قائمة، و4 مشروعات إنشاء مراكز تنمية الأسرة، و 5 مشروعات إنشاء وحدات تضامن أجتماعى، و9 مشروعات تطوير ورفع كفاءة لوحدات تضامن أجتماعى، ومشروع إنشاء مركز تأهيل اجتماعي، و5 مشروعات إنشاء سكن كريم، بالإضافة إلى إنهاء وتسليم أعمال شبكات الكهرباء بعدد 34 قرية وإنهاء أعمال رصف للطرق الرئيسية والداخلية لعدد من القرى والنجوع.

ومن جانبه، أوضح المهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، أن كل المشروعات القومية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة) بمحافظة الأقصر، تجري على قدماً وساق، على الرغم من وجود عدد من التحديات والمعوقات المادية والزمنية والجغرافية، وذلك لضمان منح المواطنين حق الحياة الكريمة اللائقة.