الأربعاء.. جلسة مزايدة لاستغلال عبارتين لنقل الأهالى بين الشرق والغرب بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم محافظة الأقصر ، يوم الأربعاء المقبل، جلسة مزايدة علنية لإستغلال العبارتين الجديدتين فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وذلك عقب إعلان المحافظة عن طرح عملية استغلال العبارتين الأقصر 1 والأقصر 2 لمدة ثلاث سنوات.

وحددت إدارة العقود والمشتريات، جلسة يوم الأربعاء المقبل لعقد المزايدة العلنية، وفقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية أن كراسة الشروط والمواصفات تسحب من إدارة العقود والمشتريات نظير مبلغ 699 جنيهاً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ، مشيراً إلى أن قيمة تأمين دخول المزاد 500000 جنيهاً يزاد لـ 10% من إجمالى قيمة الاستغلال الكلي عند الترسية وتدفع كامل قيمة التأمين بالجلسة فور الرسو، وعلى راغبى الدخول فى المزاد شراء كراسة الشروط والحضور فى الميعاد المحدد للجلسة ومعه كامل المستندات المبينة بكراسة الشروط والمواصفات .

وكان قد قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تم إنشاء 2 معدية أهالى جديدة لخدمة تنقلات الأهالي فى نهر النيل بين الشرق والغرب، لخدمة الآلاف من أبناء البرين الغربي والشرقي بالمحافظة بجانب الأفواج السياحية، وهما المعديات (الأقصر 1 والأقصر 2)، حيث تلك المعديات الجديدة فخر الصناعة المصرية والتى تم تصنيعها على أعلى مستوى بواسطة خبراء شركة القناة للترسانة النيلية، والتى أشادت لجنة القوات البحرية بالتصميم الفريد من نوعه والذي ينفذ لأول مرة.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه أبدى أعضاء لجنة القوات البحرية بعض التعديلات التي تمت مراجعتها بواسطة شركة القناة للترسانة النيلية والشركة الموردة للمعدات والتى حضرت جميع مراحل الاختبارات وقد تمت إجراءات الإستلام الإبتدائى، وأبدت شركة القناة للترسانة النيلية استعدادها الإنتهاء من تلك التعديلات والتى تضيف لهذا النموذج الكثير من المميزات.