الأزهر يقرر استبعاد كتاب "حياة محمد" من مكتبات المعاهد

كتب لؤى على

أصدر قطاع المعاهد الازهرية ، منشورا لجميع مكتبات المعاهد الازهرية باستبعاد كتاب "حياة محمد" للمؤلف إميل در منغم، ترجمه إلى العربية عادل زعيتر، دار النشر العالم العربي برقم إيداع (۲۰۱۲/۱۹۱۱۹)، وذكر المنشور ان سبب الاستبعاد لما تضمنه من مغالطات وافتراءات وإساءة للجانب النبوي الكريم.

وطالب المنشور تكليف مسئولي المكتبات بالمناطق الأزهرية بعمل حصر شامل لكتب المستشرقين وعرضها علي اللجان المختصة لفحصها وإعداد تقارير بشأن إبقائها أو استبعادها حفاظا علي السلامة الفكرية للطلاب.