وأكد البرلمان الموريتاني أن الفريق يسعى للمساهمة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والدفع بها نحو آفاق أرحب خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وثمن النائب الأول لرئيس البرلمان موسى دمبا صو، في كلمة بالمناسبة، علاقات التعاون بين موريتانيا وجمهورية الصين الشعبية، التي تمر هذه السنة بالذكرى 58 لإنشائها.

وعبر عن سعادته بالإشراف على انطلاق انشطة هذا الفريق البرلماني الذي سيشكل مساهمة معتبرة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وعبر النائب البرلماني مختار الخليفة رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية – الصينية عن سعادته بالمستوى الذي وصلت إليه هذه العلاقات، المبنية على قاعدة صلبة من الأسس والمبادئ الراسخة، وقيم الشراكة والتضامن يتصدرها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتبادل المصالح المشتركة.

ويتزامن إطلاق الفريق البرلمان مع زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس الغزواني الاسبوع القادم للصين هي الاولى منذ وصوله إلى السلطة في أول اغسطس 2019.