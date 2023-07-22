استخراج جثماني شخصين من حفرة انهالت عليهما أثناء التنقيب على الآثار بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ البرى فى استخراج جثامين شخصين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب على الآثار انهالت عليهماالحفرة، بأحد المزارع فى أبوصوير بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخصان داخل حفرة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بمزرعة بجوار محور 30 يونيو - دائرة مركز ابوصوير .. ملك "ف.ع. س" 48 عام صاحب معلف مواشى وإنتاج ألبان مقيم أبوتارى دائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ حيث تبين لرجال الأمن أنه أثناء قيام كلا من " السيد. ف. ع" 20 عام بدون عمل مقيم أبوتارى - دائرة مركز ابوصوير و" محمد. ف. م" 45 عام عامل بناء مقيم البلابسة - دائرة مركز ابوصوير و"يوسف. ع. م" 63 عام مندوب بشركة مصر للتأمين بالمعاش مقيم سرابيوم - دائرة مركز فايد بالتنقيب عن الآثار بأرض المزرعة المشار إليها على مساحة حوالى 5 افدنة و إنهالت الرمال على الأول والثانى - كما تبين وجود حفرة بعمق حوالي 20 متر تقريباً وبقطر 2 متر بمواجهة الثالث .. أقر بقيامه بالإشتراك مع الأول والثانى وصاحب المزرعة بالتنقيب عن الآثار - تم التحفظ على الثالث وجارى ضبط صاحب المزرعة .

على الفور تم استدعاء قوات الإنقاذ البرى لانتشال الجثتين وعقب عمليات الانتشال التى بدات من الامس تم انتشال الجثتين، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.