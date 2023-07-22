إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق مرسى علم القصير

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى علم- القصير، تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد ل مرسى علم ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان ورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى علم القصير وتحديدًا بالكيلو 7، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين إصابة كلا من كريم محمد عبد الباسط 32 سنة "جرح قطعي بفروة الرأس"، عائشة ابو النجا محمود 28 سنة "كسر بعظمة الترقوة اليمنى"، كارما محمد عبد الباسط 9 شهور "تجمع دموى تحت فروه الرأس وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، لتلقى الاسعافات الأولية وعمل الأشعة والفحوصات الطبية للمصابين.