إصابة سيدة بحادث تصادم توك توك مع سيارة ربع نقل بمسطرد

أصيبت سيدة فى حادث تصادم توك توك بسيارة ربع نقل، بحي عين شمس بمسطرد، وتم التحفظ على "التوك توك" والسيارة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت غرفه عمليات المرور، إشارة من غرفة النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم "توك توك" مع سيارة ربع نقل بطريق ترعة الإسماعيلية أمام أحد الشركات بمسطرد، وأسفر عنه إصابة سيدة تدعي "مني أحمد" تبلغ من العمر حوالي 35 عام.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و"توك توك" بطريق الإسماعيلية أمام أحد الشركات بمسطرد، ونتج عن الحادث إصابة سيدة وجرى نقلها لمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقامت إدارة المرور بالتحفظ على السيارة والتوك توك.