إزالة 50 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا





ففي مركز المنيا، تم إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى البرجاية وتله وصفط الخمار وبنى أحمد الغربية وبنى محمد سلطان، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من إزالة 20حالة تعد منها حالتان بقرية أبوجرج و6 حالات بناء مخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقريتى الجرنوس و شلقام وإزالة 5 حالات على أرض زراعية فى المهد و فك شدة خشبية بقرية إبشاق و3 حالات تعد على أرض زراعية و 3 حالات أخرى بحى شرق المدينة. تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تنظيم حملات لإزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.ففي مركز المنيا، تم إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى البرجاية وتله وصفط الخمار وبنى أحمد الغربية وبنى محمد سلطان، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من إزالة 20حالة تعد منها حالتان بقرية أبوجرج و6 حالات بناء مخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقريتى الجرنوس و شلقام وإزالة 5 حالات على أرض زراعية فى المهد و فك شدة خشبية بقرية إبشاق و3 حالات تعد على أرض زراعية و 3 حالات أخرى بحى شرق المدينة.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة 12 حالة تعد منها 5 حالات بناء خارج الحيز العمرانى، و7 حالات تعد على أملاك دولة خارج الحيز العمرانى.



وفى مركز سمالوط، تم إيقاف وإزالة 5 حالات تعد بناء بدون ترخيص منها حالة بقرية البيهو و4حالات بحى شمال وجنوب المدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حالة تعد، وفى مركز مطاى تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بحى غرب المدينة.