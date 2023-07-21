اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 02:32 م
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إزالة 113حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

الجمعة، 21 يوليو 2023 02:05 م
إزالة 113حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا إزالة تعديات
المنيا- حسن عبد الغفار

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 تواصل الوحدات المحلية في محافظة المنيا، تنظيم حملات لإزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21جميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ففي مركز المنيا، تم إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى البرجاية وتله ونزلة حسين ودمشير وفك شدة خشبية بحى شمال المدينة، إلى جانب رصد حالتى تعد الأولى فى قرية المطاهرة البحرية والثانية بقرية بنى مهدى.


وفى مركز مغاغة، تم إزالة 19حالة تعد بالبناء المخالف منها 8 حالات بقرية ميانة و6 حالات بقرية طنبدى و5 حالات بقرية آبا، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة 11 حالة تعد على أرض زراعية و البناء بدون ترخيص خارج الحيز العمرانى منها 8 حالات تعد على ارض زراعية و3 حالات تعد على أراضى أملاك دولة.

وفى مركز سمالوط، تم إزالة 19حالة تعد بالبناء على أرض زراعية وبدون ترخيص منها 14حالة تعد بقرية قلوصنا و5 حالات بأحياء شمال وجنوب المدينة.

فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من إزالة 14حالة تعد بقرية بنى موسى، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من 33حالة تعد منها 3 حالات بقرية أبو جرج وحالتان بقرية الحسينية و15 حالة بقريتى أشروبة، وصندفا و13حالة بأحياء المدينة.

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وحدات محلية

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اخبار المنيا

محافظة المنيا



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