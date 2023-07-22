أوكرانيا تناشد بولندا بإجراء حوار خبراء لبحث قرار غلق الحدود أمام صادراتها

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ناشد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، بولندا بإعادة دراسة قرار منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الحدود البولندية.

وقال شميهال - فى تصريحات، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية : "أولاً، أحبطت روسيا مبادرة حبوب البحر الأسود، والآن تدمر الموانئ الأوكرانية التى خرجت منها شحنات حبوب لعشرات البلدان فى جميع أنحاء العالم. وتريد روسيا أن تسبب الجوع وأزمة غذائية ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك".



وأضاف: "لقد نجحنا فى تنفيذ عمليتين لغرس البذور فى ظروف صعبة للغاية. ويعمل المزارعون الأوكرانيون حتى فى الحقول الملغومة. إنهم يحصدون المحصول الثاني. ونبنى حاليًا منشآت لوجستية جديدة على الحدود الغربية. لقد ضاعفنا مبيعات البضائع عبر نهر الدانوب ثلاث مرات. نحن نفتح نقاط تفتيش جديدة ونوسع إمكانيات الحواجز الموجودة. وفى هذا الوقت الصعب للغاية، نسمع للأسف تصريحات من حلفائنا البولنديين بأن حدود الاتحاد الأوروبى للحبوب الأوكرانية ستغلق".



وأعرب عن امتنانه لبولندا للمساعدة التى قدمتها منذ الحرب الروسية واسعة النطاق، ودعا إلى حوار خبراء بين البلدين لمناقشة القرار.



وخلص بالقول: "أود أن أناشد إخواننا البولنديين بأن دعمكم خلال الحرب الروسية استثنائي. لن ننسى هذا أبدًا وسنكون ممتنين له دائمًا. أنتم دائمًا أول من يدعمون أوكرانيا. أنتم تفهمون بشكل أفضل من أى شخص آخر أن أوكرانيا هى الآن درع لا يسمح للروس بالدخول إلى أوروبا. لذلك، نحثكم على عدم الاستسلام للشعارات والشعبوية. البولنديون يقدمون المساعدة لأوكرانيا وبالتالى يدفعون بروسيا إلى طريق مسدود، نحن نعرض عليكم التعاون وإجراء حوار للخبراء بدلا من الشعارات والنفع السياسى قصير المدى".