أعلى معدل وصول.. مطار الغردقة الدولى يستقبل 155 رحلة طيران أغلبها دولية

وتبين من رحلات الوصول اليوم أن أكبر وصول لرحلات الطيران من أوروبا وخاصة من ألمانيا والمطارات الإنجليزية وغيرها من المطارات المختلفة.

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 32 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 128 رحلة طيران، من المقرر أن يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت، وحتى يوم الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.

وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 32 رحلة بينهم رحلة من دولة سلوفاكيا، و9 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، و8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا، واخرى من سويسرا، ورحلة من ألمانيا، وأخرى داخلية.