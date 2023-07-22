أسعار النفط تسجل 81.07 دولار لخام برنت و77.07 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط،81.07 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.07دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 2% فى نهاية تعاملات الجمعة.

وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف"أوبك +" لدعم سوق النفط كافية فى الوقت الحالي، مضيفا أن التحالف "لا يحتاج سوى مكالمة هاتفية" إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات أخرى. وفق"العربية".

ويضخ تحالف "أوبك +"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40% من النفط الخام حول العالم. ويعمل التحالف على الحد من المعروض منذ أواخر عام 2022 في مسعى لدعم السوق، وأضاف أن ما نفعله كاف كما نقول اليوم.

وتابع "لكننا نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحة لفعل أي شيء آخر خلال تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر سوى مكالمة هاتفية".

وفي أحدث اجتماع حول السياسات الذي عُقد في يونيو، اتفق تحالف "أوبك+" على الاستمرار في الحد من الإنتاج حتى عام 2024 وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو الحالي، وهو الخفض الذى مددته حتى الشهر المقبل.

وسيعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه المقبل للسياسات في نوفمبر، لكن لجنة من الوزراء الرئيسيين ستعقد اجتماعا في الرابع من أغسطس لمراجعة حالة السوق.