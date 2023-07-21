اليوم السابع
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وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5

الجمعة، 21 يوليو 2023 03:52 م
وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية
كتب مدحت وهبة

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افتتحت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة.

 

وتستمر فعاليات المعرض حتى 4 سبتمبر المقبل، ويتم تقسيم فترة العرض على 4 فترات متتالية، كل فترة 14 يومًا يتم خلالها التنوع في المنتجات وفي بعض العارضين، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين من خلال التدريب، وإتاحة وسائل الإنتاج، وتيسير التمويل، وفتح منافذ التسويق بصفة خاصة لمنتجات الحرفية والتراثية المصرية. 

 

ويُقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع، ويستمر يوميا حتي الرابعة صباحًا ، ويشارك فيه  500 عارض لعرض منتجات ما يقرب من 5000 أسرة منتجة تشمل السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية الخاصة بأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية ويضم المعرض لأول مرة منذ تنفيذ المعارض بالساحل الشمالي، الاتحاد التعاوني للأثاث الذي لقى رواجاً وجذبا لرواد منطقة مارينا من الأثاث الخفيف المتميز باستخدامه للشاليهات والمصايف.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

مشاركة وزيرة التضامن
مشاركة وزيرة التضامن

 

منتجات المعرض
منتجات المعرض

 

جانب من معرض
جانب من معرض

 

معرض ديارنا
معرض ديارنا

 


وزيره التضامن

معرض ديارنا

الحرف اليدويه

منطقه مارينا



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