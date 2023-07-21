تضامن الغربية: 6 حدائق لتوفير خدمات ترفيهية للأطفال بالمحافظة

الغربية محمد طارق

قال أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، إنه يوجد 6 حدائق لتقديم الخدمات الترفيهية للأطفال ورعايتهم فى جو صحى بعيدًا عن ملوثات البيئة، وذلك بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن الحدائق مفتوحة لجميع الأطفال من جميع الأعمار وأسرهم طوال العام ويتوافر لها كافة وسائل الترفيه والألعاب المناسبة، وتتميز بوجود مساحات خضراء تساعد على تنقية الجو، كما يوجد ببعض الحدائق مكتبات ملحقة بها ليتمكن الطفل من القراءة والاستمتاع أثناء تواجده بالحديقة.