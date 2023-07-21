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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد منها 5 جديدة و3 صيانة وتطويرًا

الجمعة، 21 يوليو 2023 06:00 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد منها 5 جديدة و3 صيانة وتطويرًا وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف (8) مساجد اليوم الجمعة، منها (5) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (19) مسجدًا منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
-مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان.
 
-مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. النور – الكردود - بلقاس.
 
-مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
3. الرسول – بني هلال - القوصية.
 
-مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام.
 
-مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى.
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
 
-مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. المسيد – بندر ناصر.
 
-مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. حسن البادي – ميت خميس –  مركز المنصورة.
 
-مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
3. محمد الرفاعي –  مير - القوصية.

وزارة الاوقاف

افتتاح مساجد

صلاة الجمعة

مساجد



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