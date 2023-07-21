اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 12:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: 139 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية

الجمعة، 21 يوليو 2023 10:37 م
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: 139 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية السفير مهند العكلوك
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن القيادة الفلسطينية رفضت "صفقة القرن" التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية في عهد "ترامب"، وأرادت بها تفتيت الأراضي الفلسطينية إلى أجزاء صغيرة، موضحًا أن الشعب الفلسطيني شعب موجود على أرضه قبل عام 1948م، مؤكدًا أن هناك 139 دولة حول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية.
 
وأضاف السفير مهند العكلوك، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن “صفقة القرن” ذهبت أدراج الرياح بالنسبة لنا كشعب فلسطيني وكقيادة فلسطينية، لكن بعض القوى الإقليمية وخاصة إسرائيل مازالت تؤمن بأنه من الممكن أن تنفذ هذه الصفقة على حساب الشعب الفلسطيني، من خلال إهدار حقه في تقرير المصير، ومن خلال اهدار حقه في إقامة هذه الدولة على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمتها. 
 
وأكد أن الشعب الفلسطيني لديه كل مقومات الدولة التي تشمل الإقليم والعلاقات الدولية، كما أن 139 دولة حول العالم تعترف بدولة فلسطين، مضيفا: "لدينا وضع قانوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول إن فلسطين دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني موجود ودولته موجودة، ولكن بعض الدول والقوى التي تنحاز إلى إسرائيل لا تعترف بهذه الدولة بعد".

السفير مهند العكلوك

مندوب فلسطين بالجامعة العربية

القيادة الفلسطينية

صفقة القرن

الإدارة الأمريكية

ترامب

الأراضي الفلسطينية

القاهرة الاخبارية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة