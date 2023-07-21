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مصرع شخص وإصابة نجله صدمهما قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالغربية

الجمعة، 21 يوليو 2023 07:09 م
مصرع شخص وإصابة نجله صدمهما قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي شخص مصرعه وأصيب نجله بإصابات خطيرة، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بدراجة نارية أمام المقابر بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، تم نقل الجثة للمشرحة ونقل نجله لمستشفي الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بتصادم قطار بدراجة نارية يستقلها شخصين أمام منطقة المقابر بسمنود.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور مواطن ونجله على دراجة نارية صدمهما القطار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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