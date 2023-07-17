إزالة 7 مخالفات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

تابع اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بمركز المحلة، بالتنسيق مع أمن الغربية، تحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

تم إزالة 7 مخالفات بنطاق الوحدة المحلية بمحلة أبوعلى والعامرية، وعلى جهات الولاية التابعة لأملاك الرى، كما تم تنفيذ إزالة متغير مكانى، بالوحدة المحلية بمحلة أبوعلى، على مساحة 90 مترا، عبارة عن حوائط دور رابع علوى.

وإزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية، بنطاق الوحدة المحلية بالعامرية ، على مساحة 3 قيراط و 9سهم ، عبارة عن أسوار ومبانى بالبلوك، وإزالة 3 حالات تابعة لهندسة رى بحري زفتى ، عبارة وضع مواسير و ردم و تشوين طفلة و بناء سور متداخل ، على مساحة 1330مترا.

وأكد رئيس المدينة، تنفيذ البرنامج الزمنى لإزالة التعديات بالأماكن المستهدفة خلال المرحلة الثالثة، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.