مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالإسماعيلية

الإسماعيلية : السيد فلاح _ صبري غانم

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم تروسيكل مع توك توك بمنطقة سوق الخميس بقرية سرابيوم في محافظة الإسماعيلية.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين توكتوك وتروسيكل بمنطقة سوق الخميس الواقعة بقرية سرابيوم، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتم نقل المصاب ويدعي إبراهيم محمد من عزبة الحمادة إلى المستشفى ونقل المتوفى ويدعي سويلم سالم إبراهيم، من عزبة الحسنات، بمنطقة أم عروج إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.