مصرع شخص فى اصطدام سيارتى نقل بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شخص مصرعه، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل احدهم نص نقل " جامبو " وتريلا بطريق رأس غارب - الزعفرانة، وتم نقل جثمان المتوفى لمستشفى رأس غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، تبين بعد ذلك أن سيارة نصف نقل " جامبو " رقم 3614 م و ه اصطدمت من الخلف بمقطورة تريلا رقم 7864 و ا ف محمله رخام قبل الزعفرانه ب 2 كيلو متر فى اتجاه القاهرة.

وتبين أن الحادث أسفر عم أسفر عن وفاه محمد ربيع عبدالرازق مقيم القليوبية، يبلغ من العمر 32 عام، نقل الجثمان لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى انهاء اجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بالجثة.