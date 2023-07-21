إصابة 8 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى طريق الفيوم الصحراوى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.