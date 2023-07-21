اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 يوليو 2023 05:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 21 يوليو 2023 05:04 م
إصابة 8 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر حادث - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى طريق الفيوم الصحراوى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.
 
 
 
 

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اكتوبر

حادث مرورى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة