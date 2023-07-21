مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 16 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم الصحراوي، نطاق مدينة 6 أكتوبر، ونقلا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق الفيوم الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، و الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.