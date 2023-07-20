ضبط معاق ذهنيا لرقصه بملابس أميرية فى حفل زفاف

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يرتدى الملابس الأميرية ويقوم بالرقص خلال حفل زفاف بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر فى مقطع الفيديو وتبين أنه (معاق ذهنياً - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت) .. تم ضبطه وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة خلال حفل زفاف شقيقه، وأنه تحصل على الملابس الأميرية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز)، وباستدعاء الأخير، أقر بذات المضمون وأن الملابس الأميرية خاصة بوالده "متوفى"، كما أمكن ضبط القائم على التصوير، وأقر بقيامه بنشر المقطع المُشار إليه عبر صفحته لزيادة عدد المتابعين لتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.