ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن ماتسونو قوله "إن اليابان ستعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي بشأن هذه القضية.. كما أدان تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود"، واصفا هذه الخطوة ب"المؤسفة للغاية".

وأشارت القناة إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا اليوم من أجل مناقشة تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاق.

وكانت روسيا قد انسحبت من الاتفاق يوم الاثنين الماضي وسط إدانة واسعة النطاق من أوكرانيا وحلفائها الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الأسعار.

يشار إلى أن هذا الاتفاق - الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة العام الماضي - سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها عبر البحر الأسود.. وقد تم تجديد الاتفاق ثلاث مرات، لكن روسيا تقول إنها واجهت عقبات في تصدير منتجاتها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إنه لن يجدد الاتفاقية حيث أن هدفها الرئيسي - وهو توفير الحبوب للدول المحتاجة - "لم يتحقق".