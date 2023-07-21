اليوم السابع
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الجمعة، 21 يوليو 2023 11:46 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط: توريد 69 ألف طن قمح للشون والصوامع

الجمعة، 21 يوليو 2023 10:36 م
محافظ دمياط: توريد 69 ألف طن قمح للشون والصوامع توريد القمح بدمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس بمعدل 129.95% بما يعادل 69429 طن و 504كجم، مما يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ خلال شهر إبريل 2023.
 
ومن جانبها أكدت "الدكتورة منال عوض " ان المحافظة تعمل على  انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر .
 
وفي هذا الصدد فقد  وجهت " محافظ دمياط " بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا .
 
ومن الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت  31002 فدان.

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