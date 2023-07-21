محافظ دمياط: توريد 69 ألف طن قمح للشون والصوامع

دمياط معتز الشربيني

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس بمعدل 129.95% بما يعادل 69429 طن و 504كجم، مما يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ خلال شهر إبريل 2023.

ومن جانبها أكدت "الدكتورة منال عوض " ان المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر .

وفي هذا الصدد فقد وجهت " محافظ دمياط " بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا .

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت 31002 فدان.