اليوم السابع
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أسوان تتخطى المستهدف من توريد القمح بفائض 112 ألف طن

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:32 م
أسوان تتخطى المستهدف من توريد القمح بفائض 112 ألف طن توريد القمح - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك جهودا مبذولة لنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى، لموسم الحصاد 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأوضح محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 198.3 % ووصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 262 ألفا و274 طنا حتى الآن، لافتاً إلى أنه تم توريد 148 ألفا و81 طنا بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة، فيما تم نقل 112 ألفا و152 طنا للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طنا للتقاوى، بينما تم اعتماد الطحن بنسبة 70% قمح محلية، و30% قمح مستوردة.
 
وفى السياق، أضاف المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أنه بالتنسيق مع الجهات تم تخطى نسب المستهدف، والوصول لهذا الإنجاز تواكباً مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة، وهو ما ساهم فى تحفيز المزارعين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر.
 
وأشار إلى أن هناك بعض الصوامع تم اكتمال التوريد بها حيث وصلت لأقصى سعة من الاستيعاب وهى المفالسة وإدفو، وأيضاً بنكر إدفو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى، فيما يجرى حالياً توريد كميات القمح داخل صومعة مطحن أسوان وشونة مطحن كوم أمبو، فضلاً عن هنجر المفالسة، كما تم توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وقوص والبلينا وسوهاج وأسيوط، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

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