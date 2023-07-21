محافظ الإسكندرية يشدد على شن حملات مفاجئة للتصدى للتعديات على أملاك الدولة

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد، وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد ، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لـ 17 مقبرة بمقابر خورشيد بالطريق الزراعي، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بقرية أبيس الثامنة حيث تم إزالة شدة خشبية بالدور الثالث علوي علي مساحة 100م وكذا إزالة اعمال بناء مخالف بقرية أبيس العاشرة حوشة 4 جزء 4 عبارة عن أسوار مخالفة بارتفاع 2م على مساحة 300م.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن 4 مقابر مخالفة بدون ترخيص تم إزالتها بالكامل وكذا إزالة أسوار من الطوب الأبيض فضلا عن إزالة مبنى من الطوب الأبيض على مساحة 150م بقرية العراق، بالإضافة إلى إزالة أسوار من الطوب بقرية الهوارية.

ونفذ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة تمكنت من إزالة 5 متغيرات مكانية

بعزبة الخروعة ، عزبة يحيى ، المراغى ، الزاويدة علي مساحة 8 قيراط.

وشهد حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة شملت️ إزالة جزء من روف شارع 45/4 أكتوبر النخيل، وكذا️ إزالة دور أرضى من البلوك الأبيض بدون سقف شارع أكتوبر 2 بجوار مسجد التوفيق، فضلا عن إزالة ️سور بشارع الزهور منطقة أبو يوسف بحري.

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة أعمال بناء بدون ترخيص بالدور الخامس عشر بالعقار الكائن 21 حارة مدورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.