مجلس مدينة الأقصر يوقف بناء قواعد خرسانية ويزيل بناء مخالف بنجع الخطباء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، للعمل على إيقاف أعمال حالتين بناء مخالف في المهد بمنطقتي شمال وشرق مدينة الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والمتابعة المستمرة، وضرورة التصدي لأعمال البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ومن جانبه يقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، إنه أسفرت الحملة بمنطقة نجع بدران بحي شمال عن إيقاف أعمال بناء قواعد خرسانية بمسطح 150 م وذلك بحضور عصام عبد الراضى وكيل إدارة المتابعة الميدانية، كما أسفرت الحملة بمنطقة نجع الخطباء بحى شرق، عن إزالة بناء مخالف عبارة عن قواطيع بالدور الثانى علوى بمسطح 90 م، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع بعض المواطنين لبحث مطالبهم، والذي يعقده أسبوعيًا بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة.

واستقبل رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء ، عدد (12) من شكاوى المواطنين، والتي منها ما يتعلق بطلبات مرافق عامة، تراخيص بناء، وتراخيص محلات، والتقنين على أراضي الدولة، وتأجير بايكات بالأسواق الحكومية، وغيرها، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، وسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ، وانتهاج سياسة الباب المفتوح لكسر أية حواجز بين المسؤول والمواطن.



إزالة بناء مخالف بنجع الخطباء فى مدينة الأقصر



إيقاف أعمال بناء قواعد خرسانيه بمسطح 150 م



مجلس مدينة الأقصر يوقف بناء قواعد خرسانية



